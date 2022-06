Espelhos no quarto: soluções perfeitas!

Segundo o feng shui, espelhos não devem ser posicionados diretamente em frente à cama. Neste projeto do arquiteto Marcelo John, de Canoas, no Rio Grande do SUl, feito para o quarto de um jovem empresário, os espelhos localizam-se nas laterais da cama. O espaço, amplo, elegante e sofisticado, investe nas formas retas e em um mobiliário moderno e descolado.

Os espelhos aqui ganham uma dupla função: além de ampliar o ambiente, valorizam a decoração, oferecendo ângulos diferentes para peças tão ímpares quanto a cadeira de descanso e o móvel onde se encontra o aparelho de televisão. O design do quarto investe em combinações inteligentes, com os tons claros do piso e do painel atrás da cama contrastando com o black de algumas peças e com as cortinas de tom escuro.