Como montar uma adega em casa

As garrafas de vinho podem ser colocadas em suportes de madeira, geralmente feitos com madeiras de lei, como peroba, cumaru, cedro ou freijó, que são as mais indicadas pela durabilidade. As garrafas podem ser postas em suportes individuais ou em favos para seis ou doze itens. Tradicionalmente, usa-se os favos de madeira, mas eles são menos utilizados atualmente, pois não permitem muito espaço para a circulação do ar entre as garrafas, além de terem mais chance de danificar os rótulos. Um dos materiais mais usados hoje em dia é o aço inox, que pode ser apresentado no modelo com suportes por barras horizontais, como se fossem prateleiras. Em outro sistema, tubos individuais de aço inox mantêm as garrafas em um ângulo de 13 graus, o que permite que o vinho fique em contato com a rolha – ou seja, ajuda na conservação – e já mantém a borra no fundo da garrafa. As adegas climatizadas têm prateleiras deslizantes em aço inox, que permitem armazenar garrafas em tamanhos diferentes. Opte por modelos com prateleiras reguláveis para não ter problemas com a espessura das garrafas. Se a porta for de vidro, escolha uma com vidro escuro e proteção contra raios ultravioleta. Outra tecnologia muito utilizada é a B’Block, desenvolvida por empresa belga. Além do ângulo correto, ela coloca os vinhos em evidência e permite fácil observação dos rótulos. O sistema ainda otimiza o espaço e permite boa circulação de ar. É possível, também, manusear apenas a garrafa que interessa, diferentemente do que acontece com os favos de madeira. Considerando a quantidade de garrafas comportadas pela adega, pode-se adquirir um sistema eletrônico de localização, no qual os rótulos são cadastrados e, na hora de escolher um deles, uma luz de LED indica a localização da garrafa.