10 ideias de armários simples para a sua casa

Não é de se duvidar que, em algumas casas e apartamentos, a lavanderia seja maior do que o quarto de dormir. Se for este o seu caso, uma ideia bem produtiva seria instalar uma espécie de closet na área, com a colocação de prateleiras sobre braços de aço para as roupas dobradas e até suporte para cabides destinados a roupas que devem ficar penduradas. Cestos aramados podem receber os calçados ou peças delicadas como lenços, cachecóis, lingerie e meias.