O charme das adegas e mini adegas em casa!

Não há nada mais prazeroso do que poder degustar um vinho bem servido após um dia de trabalho. Acompanhantes perfeitos de qualquer tipo de prato, os vinhos vêm se tornando a cada dia uma opção quase insuperável para quem deseja unir a satisfação de uma boa bebida com momentos únicos de lazer. Para quem realmente aprecia um bom vinho, uma boa ideia é ter uma adega ou uma mini adega em casa, variando da disposição de espaço, do orçamento e do porte de sua enoteca.

A adega, fundamentalmente, é o espaço destinado ao armazenamento do vinho e sua função é mantê-lo na temperatura adequada. Considerando que cada tipo de vinho deve ser servido em determinada temperatura, a adega cumpre uma função quase obrigatória para quem aprecia a degustação da bebida. Na maioria dos casos, as adegas devem ficar em locais onde não haja incidência direta de luz, que sejam longe do calor e da umidade. Há ainda a opção das mini adegas climatizadas, peças que podem abrigar de seis a até quase cinquenta garrafas de vinho, que podem ser colocadas em locais estratégicos da residência, sem a necessidade de um cômodo específico.

Vamos conferir agora algumas adegas e mini adegas de vários tamanhos e modelos. Se você é um apaixonado por vinhos, algumas destas ideias e soluções podem ser perfeitas para você.