15 ideias de escadas compactas para casas pequenas

Elas são indispensáveis em casas de mais de um pavimento, podem trazer inúmeras dúvidas quanto ao melhor formato e material escolhido, mas quando bem organizadas na sua casa, valorizam a decoração e até mesmo criam novos espaços funcionais: estamos falando das escadas internas!

Escolher a escada certa faz muita diferença. Afinal, o design de interiores sempre vai enfrentar grandes desafios quando se trata de organizar o espaço de pequenas casas.

Em moradias compactas cada centímetro conta e a distribuição que se faz do espaço pode ser um sucesso ou um fracasso. Visto desta forma, a posição em que as escadas são colocadas é também muito importante já que além de pensar na estética, é preciso encontrar funcionalidade. Por exemplo, as escadas podem servir para armazenar objetos ou como suporte para jardins. Portanto, você deve dedicar uma atenção especial para cada detalhe que vai cercar a sua escada.

Neste livro de ideias, vamos apresentar mais de uma dúzia de exemplos inspiradores de escadas compactas para pequena casas, e projetos maravilhosos de nossos profissionais onde, temos certeza, serão inspirações perfeitas para a sua casa.

Portanto, se você está pensando sobre a melhor solução em escadaria para a sua residência, não perca este artigo e continue a ler!