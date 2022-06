7 ideias para melhorar (e muito) sua cozinha com pouco dinheiro

A parede backsplash é a que se encontra atrás da bancada e da pia e abaixo dos móveis superiores. Tem este nome porque recebe os respingos da água e também da comida.

Esta parede pode ser de diferentes materiais, como plástico ou a madeira. O mais importante é que se possa limpar fácil e rapidamente. Pode-se usar uma cor uniforme, mas também é possível ser mais ousado e criativo e escolher um acessório com um motivo mais original. Na cozinha da imagem, por exemplo, utilizou-se um painel com palavras relacionadas com o ambiente escritas em várias línguas e com diferentes tipos de letra.