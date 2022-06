O charme do estilo rústico-moderno em 9 imagens

Com caráter moderno, mas de alma rural: estas são as qualidades dos nove projetos que integram este livro de ideias. Você vai se surpreender com a maestria com que os arquitetos, os decoradores e os designers misturaram estilos de natureza oposta: o rústico e o moderno.

Cada ambiente está repleto de inspiração e de boas ideias. Já está com papel e a caneta preparados?