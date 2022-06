Antes e depois: 5 reformas de quartos com resultados surpreendentes

O quarto já não é como o víamos. Graças à equipe do gabinete Inuk Home Studio, este pequeno espaço tem uma nova vida. A bonita janela foi pintada em menta e virou o ponto focal do ambiente, sendo que os painéis com azulejos antigos valorizou o espaço ainda mais.

O estúdio conseguiu uma bonita solução para colocar as luminárias modernas acobreadas. De cada lado da cama, colocou-se uma prateleira com traço rústico, criando, assim, uma simetria perfeita. Esta é uma ideia que você pode usar para o seu quarto. Se for estreito, faça uso das paredes e da verticalidade da área.