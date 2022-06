8 ideias geniais que você pode copiar deste apartamento moderno

Este artigo vai te levar até à cidade de Barcelona, na Espanha. Uma cidade única, vibrante e cheia de atrações turísticas, mas também de gente que ali tem o seu trabalho e o seu lar.

Muitas vezes abordamos o tema, mas nunca é demais lembrar: as renovações não são mais do que meros caprichos, na maior parte das vezes são reais necessidades. Claro que podemos remodelar a casa, apenas porque nos cansamos do estilo anterior, e isso não tem nada de errado, desde que haja orçamento. No entanto, as modificações mais profundas geralmente acontecem quando a casa está precisando. E depois um mundo de opções abre-se à nossa frente!

O que remodelar? Até onde queremos ir? O projeto que aqui lhe mostramos é de autoria da equipe de restauro e renovação do GRUPO INVENTIA, de Barcelona, e abrangeu todos os cômodos do apartamento, desde as paredes ao chão, passando pelos móveis. A cozinha foi redesenhada, e os banheiros totalmente reformados, mas a estrutura original não foi mexida. Conheça esta renovação profunda e inspire-se para fazer uma em sua casa!