7 passos para decorar com estilo escandinavo!

Como já foi falado acima, os materiais são preferencialmente confeccionados em madeira de tons claros e neutros, para contribuir com espaços amplos e com a luminosidade dos ambientes. As cores que embelezam e dão vida a estes ambientes não vão muito além do paleta cromática entre branco, bege, cinza, marrom e detalhes marcantes em preto. Alguns elementos e detalhes em cores pastéis ou mais marcantes, como o azul claro, vermelho queimado ou verde acinzentado podem contribuir com cantos que sobressaiam do resto da decoração do cômodo em questão. Desta forma, o resultado é uma decoração que se torna mais dinâmica e despojada.