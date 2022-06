10 novas opções para construir uma casa que você deve conhecer – JÁ!

Como o próprio nome sugere, essas residências são criadas a partir de módulos, que podem ser unidos como blocos de construção. Cada módulo possui diferentes configurações para que sejam criados os espaços de acordo com as necessidades do morador, que poderá ampliar o ambiente posteriormente, se assim o desejar, de maneira prática e rápida. Semelhante ao método utilizado para as casas pré-fabricadas, estes módulos reduzem gastos com materiais e tempo de mão de obra uma vez que são construídos antecipadamente e instalados no lugar pretendido pelo proprietário.