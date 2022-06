5 lindas casas térreas e suas plantas de construção

A cozinha conta com um planejamento incrível para que a funcionalidade seja a marca registrada no ambiente. Os balcões contam com espaços de armazenamento discretos que remetem ao visual minimalista. A opção por uma torre de eletrodomésticos foi bastante interessante para que as atividades culinárias sejam realizadas de maneira mais fácil. A ampla janela permite a entrada abundante da iluminação natural que é perfeitamente valorizada pelas paredes de cores claras.