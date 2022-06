7 armários extraordinários com portas de correr

Tudo bem, pode não roubar os olhares num primeiro momento e até pode mesmo passar despercebido no inicio. No entanto, é precisamente nesse aspecto que reside a sua magia em conseguir ser uma bela parte do quarto, com efeito que pode passar despercebido. As 3 portas guardam espaço suficiente para toda a arrumação e os pontos no teto ajudam na iluminação do guarda roupa.