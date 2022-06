Passo-a-passo: como instalar um amplo deck de madeira no jardim

Uma piscina, sem dúvidas, é a escolha perfeita para se refrescar nos dias de calor tropical, porém, para que ela seja ainda melhor, é preciso pensar em toda a área de lazer construída no entorno – e nisso deve estar incluído um belo deck de madeira.

Nosso passeio de hoje será direcionado para uma pequena chácara, onde a família costuma se reunir nos finais de semana de calor mais intenso para aproveitar a piscina instalada no jardim. Contudo, para tornar o espaço ainda mais perfeito, foi decidido que a área precisaria de um grande deck instalado com uma pequena varanda, onde todos poderiam descansar e relaxar com frutas e refrescos.

Abaixo, aprenderemos juntos como fazer um deck de madeira com todos os passos desta construção: dos primeiros passos na escavação do terreno até a instalação do mobiliário, observando algumas pequenas dicas que, sem dúvidas, poderão trazer boas ideias para que este projeto também seja realizado no seu lar.

Vale lembrar que o processo abaixo conta com os passos básicos com boas noções do passo a passo. Porém, a supervisão e consultoria de bons profissionais é imprescindível em todas as etapas. Siga conosco e inspire-se!