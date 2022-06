Apaixone-se por esta casa incrível com ótimas ideias na planta

Direcionando nossa visita à fachada oposta, percebemos uma organização perfeita para que a iluminação natural seja bem aproveitada no interior. As grandes janelas presentes de maneira frontal e no bloco complementar lateral, marcam elegância em desenhos que aproveitam muito bem as linhas diagonais do pavimento superior.

Os diferentes tons de marrom somados ao branco e ao bloco na cor escura fazem uma composição excelente junto com o telhado de cores escuras. O amplo gramado ao redor reforça o ótimo acolhimento do lar.