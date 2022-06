20 portas de entrada modernas e sensacionais

As portas, além de ter uma função prática, têm um papel importante no design e decoração da casa. Graças à variedade de materiais, acabamentos, tamanhos e cores, através de uma porta, pode-se dar forma prática ao estilo que quer representar em um lugar.

Uma porta bonita, com um belo design pode se tornar o ponto de foco em uma fachada, oferecendo as boa vindas mais cordiais a quem quer que no visite. No livro de ideias de hoje, temos 20 ideias modernas e sensacionais para uma porta espetacular. Vamos ver.