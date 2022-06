8 bancadas de madeira para cozinha – mais barato que granito!

Caso não saiba, as bancadas de madeira ou bancadas MDF para cozinha, são uma das melhores superfícies para trabalhar e limpar. Para a manutenção no dia-a-dia, é preciso apenas um pano úmido ou quase seco, para não manchar a madeira com umidade. Para que ela esteja sempre protegida, recomendamos a aplicação de uma camada de verniz isolante, especial para madeira. A ideia é mantê-la com excelente qualidade ao longo do tempo. Ao fazer isso com a madeira, ela vai parecer como nova, sem arranhões, manchas e outros detalhes indesejados. Para as bancadas há cada dia mais recursos, como esta que integra o cook top.