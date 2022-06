30 fotos de uma casa fabulosa em São Paulo

Em relação ao quarto principal, notamos a importância de manter uma atmosfera pacífica e bastante delicada, onde as cores creme são os elementos principais. Delas, parte a decoração da cama principal: a utilização de uma cabeceira revestida em tecido que combina, com perfeição, com todas as outras peças.

A iluminação é um fator especial no ambiente, porque ele cria uma sensação de mais espaço no cômodo. Ela é distribuída com uma lâmpada principal e uma lâmpada localizada em um armário. O armário com portas de correr e espelhos proporciona uma sensação de amplitude considerável.