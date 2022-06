6 soluções modernas para dividir cozinha e sala de estar

Os ambientes integrados são espaços que somam cozinha e sala de estar sem paredes que individualizam os cômodos. Com os terrenos cada vez mais disputados nas médias e grandes cidades, a valorização dos espaços tem feito com que a grande maioria dos apartamentos e casas sejam vendidos com tamanho menor – o que pede um melhor aproveitamento de cada metro quadrado e, com isto, lares que têm sala de estar e cozinha projetados de maneira mais próxima.

Contudo, é muito importante separar ambos os ambientes para que a personalidade de cada espaço seja respeitada. E é para ajudar você a resolver isto que trouxemos o nosso Livro de Ideias. Com diferentes opções para delimitar os espaços entre a sala de estar e a cozinha, os projetos abaixo trazem soluções para que você não tenha dificuldades no momento de decorar ou redecorar seu lar.

Siga conosco pelos projetos listados, aproveite cada sugestão e inspire-se para ter um lar tão confortável quanto o possível.