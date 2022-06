homify 360°: Uma casa de família em Reilingen

O nosso homify 360° de hoje, traz um projeto bem realista, desenvolvido pelos arquitetos alemães da empresa Lenstrasse 13. A ideia principal desse projeto é uma casado em um espaço simples, aberto, com uma escadaria central como foco principal.

Construída na cidade de Reilingen, município localizado na região sudoeste da Alemanha, esta casa de família é a prova de que arquitetura não é um luxo mas sim uma necessidade que permite o uso inteligentes dos espaços.

Esta casa foi construída em alvenaria e garante espaços amplos e bem separados e teve como objetivo priorizar a necessidade individual dos moradores. No piso térreo, os espaços são integrados, facilitando assim o convívio em família e economizando os espaços que seriam originalmente designados para as divisórias.

Com três andares, esta residência investe em um estilo moderno e minimalista, deixando os espaços mais amplos e sem poluição visual. No andar térreo grandes janelas com vidro dão uma vista para o jardim facilitam, a entrada de luz natural.

Uma escada divide dois andares da casa. No piso superior há um banheiro, um quarto e um walk-in closet embutido. Neste andar, percebemos uma espécie de ponte que liga o closet e o banheiro ao quarto. Essa, é um detalhe de arquitetura ousado que dá originalidade à este ambiente.

No último andar, foi instalado um sótão. A sala de estar e jantar dividem o mesmo espaço no piso térreo. A cozinha possui um estilo americano e conta ainda porta porta extra de acesso ao jardim.

Veja e prepare-se para se inspirar um projeto super realístico!