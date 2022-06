Guia prático: um espaço acolhedor para todas as estações do ano

Seja primavera, verão ou outono, o espaço exterior da nossa casa deve ser valorizado e sobretudo ser o mais acolhedor possível. Mesmo com árvores sem muitas folhas ou nos momentos mais floridos, é importante desfrutar desse espaço e sentir-se realmente bem e confortável.

Se você ainda não deu à sua varanda, terraço, quintal ou jardim um toque primaveril ou outonal, nós vamos mostrar como você pode transformá-los através de imagens bem inspiradoras. Você vai ver que só de olhar para elas, ficará com vontade de ir até ao exterior e aconchegar-se em uma cadeira para ver a lua e contar as estrelas. Não há como não se apaixonar por esta bela estação do ano. Quer ver?