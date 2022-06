Aprecie os cômodos desta casa elegante

Um design clássico tranquilo, com o marrom escuro como cor predominante. Ela aproveitou o espaço da melhor forma, com a escolha de um piso diferente para a cozinha, compatível com a iluminação. Os pontos de luz foram escondidos entre os armários do cômodo, além da iluminação superior. Já as paredes foram pintadas com uma tinta especial, e não revestidas com azulejos.