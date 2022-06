Um típico banheiro dos anos 70 se torna moderno e espetacular!

Quem mora em um lar há muitos anos sabe que, com o passar do tempo, a organização, acabamentos e funcionalidade de alguns espaços precisarão, inevitavelmente, de uma reforma. Embora a maioria das pessoas acabe prorrogando ao máximo o início das obras – seja por falta de recursos, tempo ou procrastinação -, o resultado após os ajustes com o olhar apurado de bons profissionais faz valer a pena esta decisão.

O banheiro é um dos espaços que mais tem sua reforma prorrogada. Seja pelo valor dos acabamentos e peças escolhidas ou pelo transtorno de ter que utilizar o espaço em obras, este ambiente é um dos últimos a ser renovado. No entanto, todos devemos nos lembrar que é um local onde o conforto deve ser indispensável e o visual perfeitamente agradável, afinal, é ali que praticamente nos preparamos para o início de nossas jornadas e onde relaxamos com um bom banho ao chegar do trabalho.

O projeto que conheceremos hoje é fruto de uma reforma que vinha sendo prorrogada há muito tempo – desde a década de 70. Quando finalmente os proprietários decidiram pela renovação do espaço, o resultado impressionou tanto que mereceu uma postagem só para falar a respeito.

Por isto, siga conosco pelas imagens abaixo e veja o quão importante pode ser a reforma de um simples banheiro. Temos a certeza de que você também se encantará com o resultado.