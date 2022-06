Este apartamento pequeno mostra que tamanho não é documento

Seguindo para o banheiro, encontramos um espaço muito agradável. Os detalhes com madeira foram utilizados com inteligência e sofisticação no balcão e revestimento da parede onde estão as bicas modernas. É um espaço em formato alongado onde as paredes foram muito bem aproveitadas para a organização do espaço. Ao fundo, as cores escuras presentes nas paredes e banheira promovem um contraste belíssimo com os detalhes na cor branca. É sem dúvidas, um local pensado para relaxar completamente.