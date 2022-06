Espaços com toques masculinos

Vivemos um momento único quando se trata dos papéis desempenhados pelos dois sexos, masculino e feminino. Além da ampliação do número de gêneros, já presente em países com esse tipo de mentalidade mais evoluída, vemos uma troca de características, gostos, atitudes e atividades. Já foi-se o tempo em que o sexo masculino era relacionado ao descaso quando o assunto era arquitetura, decoração, vaidade e organização. Hoje em dia, tanto quanto as mulheres, os homens valorizam espaços muito bem cuidados, de bom gosto e que possam lhes proporcionar bons momentos. Muitas vezes, são eles os responsáveis por cuidar da casa, enquanto a mulher pode ser responsável pelo sustento financeiro do casal. Pensando nessa configuração, onde chegamos à conclusão de que não existe supremacia de um sexo sobre o outro e dando fim à já ultrapassada guerra dos sexos , vamos focar hoje em ambientes que possuam um olhar mais masculino, mas que igualmente podem ser apreciados por mulheres. Confira este Livro de Ideias e não deixe de continuar navegando pelas nossas páginas de produtos, espaços e projetos, para que assim você se inspire na hora de pensar a sua casa de maneira contemporânea!