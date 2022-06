Arquitetura em meio à natureza

Muitos brasileiros não têm essa consciência, mas o Brasil é um país bastante abençoado, com lugares fantásticos onde podemos escapar do barulho das cidades, praias paradisíacas, campos e florestas aonde podemos sentir o poder da natureza agindo diretamente sobre nós. Devido ao grande tamanho de nosso país, não são poucos esses lugares. Especialmente agora, durante o verão, muitas famílias viajam para desbravar esses paraísos perdidos, e muitas são as pessoas que decidem por investir em imóveis deslocados dos grandes centros, lugares em que podem sentir um pouco de paz e sossego. A arquitetura contemporânea visa cada vez mais investir em uma intersecção moderna entre natureza e construções, e justamente por isso, são muitos os exemplos que podemos encontrar por aí que enchem nossos olhos com o esplendor dessa mistura. Nós do Homify, apoiamos sempre a preservação da natureza e construções que tenham em mente sempre causar o menor impacto possível nos ambientes naturais. No Livro de Ideias de hoje, mostraremos alguns exemplos de lugares que investiram nessa mistura do natural com o artifical. Simples, modernas, coloniais ou rústicas, navegue por nossas várias referências e inspire-se a criar você também o seu próprio escape de paz em meio à maravilhosa natureza brasileira!