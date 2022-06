Uma casinha apaixonante com perfeita organização

Deste ângulo aberto, podemos notar a organização dos móveis no espaço. A cama mantém boa distância com relação à mesa de jantar, o que confere a sensação de espaços mais livres e fluídos. A escolha de tons claros no piso e paredes permite a ótima distribuição de luz no espaço. No teto, os caibros de madeira trazem simplicidade e o aconchego facilmente percebido em espaços que contam com a madeira em sua decoração.