Uma casa de tijolinhos super fantástica!

A homify desembarca em Brasília novamente, a capital administrativa do Brasil, para exibir uma casa surpreendente, seja pela sua organização espacial seja pelo seu aspecto intrigante, de traços explicitamente modernos e revestimentos tradicionais, como as paredes de tijolos cerâmicos à vista e estrutura de concreto aparente.

O projeto da Casa Malva, de autoria do escritório Bloco Arquitetos, conforme o desejo dos proprietários, utilizou a taxa máxima de ocupação de modo a viabilizar a distribuição e organização do amplo programa de necessidades em apenas um pavimento. O projeto buscou explorar as vistas para os espaços internos do terreno, criando um pátio central em torno do qual os espaços se organizam. O living room se abre diretamente para o pátio central, enquanto os espaços íntimos se abrem para as laterais do lote. Esta integração entre os ambientes internos e os espaços externos e abertos conferiu à residência uma espacialidade surpreendente e aconchegante.

Confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto surpreendente e espetacular, que mescla modernismo com regionalismo. As belas imagens são assinadas pela fotógrafa Joana França, que soube valorizar cada detalhe e espaço da residência, ressaltando suas qualidades estéticas e ambientais.