Casa fenomenal em Ibiza

Na hora de pensar no destino das férias é impossível não pensar em praias e ilhas paradisíacas. Um dos destinos mais desejados de todo mundo é Ibiza, um lugar cheio de encantos e praias maravilhosas. Mas não é são apenas as praias, as paisagens estonteantes e as festas mais badaladas da Europa que despertam encantamento nos visitantes da ilha. A arquitetura local também é uma das diversas atrações da ilha.

A homify apresenta hoje uma casa simplesmente deslumbrante, situada em Ibiza, nas ilhas Balneares, a leste da Espanha. O projeto, de autoria do estúdio TG Studio, combina o estilo mediterrâneo, caracterizado pelas paredes caiadas de branco, com um projeto de interiores moderno e sofisticado, no qual materiais naturais, como a madeira, e obras de arte, telas, esculturas e quadros, exercem o protagonismo na decoração e criam ambientes aconchegantes e cheios de personalidade.

Confira mais detalhes e imagens deste projeto deslumbrante que utiliza a tipologia das construções locais, emprega materiais locais e ainda proporciona aos moradores ambientes ambientes sofisticados, com decoração contemporânea e diversos objetos de arte. Se você admira o estilo mediterrâneo, a Casa Ibiza deixará você completamente fascinado pelos seus encantos.