Mansão de madeira fabulosa

A fachada frontal da residência é composta de dois volumes. O prisma de dois pavimentos abriga a maior parte do programa de necessidades, enquanto o prisma menor abriga a garagem, casa de máquinas e instalações técnicas. Ambos volumes possuem uma espécie de emolduramento, que serve como beiral devido ao avanço em relação às paredes da casa. Tábuas posicionadas horizontalmente e verticalmente revestem o plano que emoldura e dá contornos à edificação, enquanto tábuas posicionadas na diagonal revestem as superfícies do corpo principal da edificação, intercaladas com aberturas de vidro, do piso ao teto.