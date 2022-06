5 quartos aconchegantes para querer voltar hoje ao fim de semana

Voltar para o fim de semana seria um sonho – literalmente. A prova disto é que, se você fechar os olhos agora e lembrar do seu travesseiro macio, a sua cama aconchegante e o silêncio do seu quarto, dará vontade de chorar por perceber que a semana começou rápida demais.

Mas, como aqui no homify todo sonho é possível, decidimos que não seria nada mal esticar um pouquinho a mais de saudade do lar e pensar em algumas alternativas realmente interessantes para preparar o descanso no próximo fim de semana.

Trouxemos hoje um conjunto de 5 boas ideias para promover o aconchego e conforto entre as quatro paredes do seu lugar mais íntimo no lar. Detalhes decorativos, clima ameno, iluminação na medida certa, roupas de cama que esbanjam conforto e tudo o mais que você deseja para aproveitar o descanso pleno no reino do seu lar.

Não deixe o ritmo da semana atrapalhar seus sonhos, siga conosco e inspire-se!