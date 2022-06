Cortinas perfeitas para a sua sala

Escolher as cortinas para sua sala é um desafio dos mais recompensadores. Consideradas por muitos como a moldura final de um ambiente, as cortinas são complementos à decoração capazes de transformar a percepção de um espaço. As cortinas devem ser pensadas de forma a se harmonizar com o ambiente, seja trabalhando com tons mais leves para salas iluminadas como com tons mais pesados para salas de funcionalidades específicas, como uma sala de televisão, por exemplo.

Ao contrário do que muitos imaginam, as cortinas exigem um planejamento dos mais complexos, já que envolvem tanto elementos tangíveis como altura, largura e localização dentro da sala como elementos intangíveis como a quantidade de luz que se deseja no ambiente e sua adequação ao décor geral de uma residência. Investindo em tecidos como voil, renda, seda, palha ou linho, as cortinas são peças que permitem ao designer trabalhar com criatividade e imaginação.

Neste artigo do homify, vamos dar uma olhada em algumas cortinas projetadas especificamente para salas, desde os projetos mais simpáticos e rústicos até os mais elegantes e sofisticados. Acompanhe a gente nesse passeio.