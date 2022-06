Cores incríveis para o quarto de casal

De acordo com o feng shui, o azul é uma das cores mais interessantes de se colocar em um quarto de casal, pois ela tem o poder de estimular boas noites de sono. Neste projeto da arquiteta e designer de interiores Gislene Lopes, temos um quarto que é amplamente dominado pela cor azul, presente nas paredes, no teto e em algumas peças do mobiliário. Alternando com alguns elementos em branco, o design do quarto tem diversos elementos que chamam a atenção, como os inúmeros quadros na parede – todos com molduras azuis que seguem uma mesma linha estética – e os móveis antigos reutilizados, com destaque para a mesinha revestida em pátina azul.

Toda essa continuidade do azul dá ao ambiente uma sensação de relaxamento e aconchego essenciais para garantir uma boa noite de sono. As almofadas revestidas em vermelho garantem o contraste sempre necessário, enquanto o espelho amplia o espaço com propriedade.