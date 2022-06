15 ideias inovativas para valorizar a decoração de corredores

Todos os espaços de uma casa ganham uma atenção especial na hora da decoração, mas algumas vezes os corredores são esquecidos. Este espaço tão importante quanto qualquer outro cômodo da residência, não merece de jeito nenhum ser deixado de lado. Alguns ambientes parecem cuidar de si em termos de design. No entanto, os corredores e halls de entrada são, geralmente, abandonados nos projetos de decoração por serem áreas de passagem e não de convívio.

A questão é, o que você quer realmente fazer com o seu corredor? Bem, se você não tem muita certeza, então, temos uma série de sugestões incríveis! Sejam pequenos ou grandes, corredores sempre têm uma solução de decor, com o auxílio de aparadores, quadros, espelhos, revestimentos etc. De acordo com o estilo do restante do seu lar, pois é possível lançar mão de vários itens decorativos ou criar um novo espaço que dará vida e aconchego para a sua casa.

Confira, agora as ideias do homify sobre como decorar corredores, possivelmente que não foram consideradas. Mas, nunca é tarde para colocá-las em prática!