10 jardins encantadores para qualquer ambiente

O jardim é o lugar perfeito para descansar e colocar as ideias no lugar, principalmente para quem é fã da natureza e gosta de ficar sempre cercado de plantas e passarinhos.Um terraço com mobiliário super confortável foi posicionado estrategicamente em frente ao jardim, na foto acima. As flores e cores tornaram o espaço super agradável e muito especial, com ares tropicais.