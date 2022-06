Esta casa no campo traz boas ideias para utilizar pedras na decoração

Deste outro ângulo, percebemos de melhor maneira a preocupação dos profissionais com a iluminação natural. As paredes de vidros receberão cortinas para que a luz no espaço fosse melhor controlada. Contudo o arejamento e aquecimento do espaço estarão sempre garantidos. Ao fundo, o cenário natural traz a conexão perfeita e agradável do interior do lar com o ambiente exterior.