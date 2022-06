22 pérgolas inspiradoras e cheias de beleza

Quando temos um grande quintal, pensamos muitas vezes em como devemos utilizá-lo. Ter uma ideia clara e preciso do que queremos fazer nesse espaço é a chave para que tudo saia à perfeição. Há pessoas que têm uma bela churrasqueira, outros uma linda piscina e outros ainda, um maravilhoso jardim. Mas o que fazer quando você não tem um espaço preparado para as atividades sociais, para a partilha de bons momentos? Uma boa solução pode ser ter uma pérgola que permita desfrutar a vista enquanto se saboreia uma bebida sozinho ou acompanhado. Muitas vezes, esse tipo de mobiliário pode fazer toda a diferença em um ambiente ao ar livre. Desfrute das 22 pérgolas que lhe apresentamos a seguir e inspire-se nelas para planejar a que mais combina com o espaço que você tem em casa.

Mas antes vamos conhecer alguns aspectos importantes das pérgolas:

Uma pérgola é um excelente investimento porque propicia um espaço ao ar livre e sombreado onde receber os amigos e os familiares para uma conversa descontraída, umas bebidas e uns petiscos, sempre com pleno proveito do clima, mas sem a incidência direta do sol.

Para que as pessoas se sintam confortáveis tanto dentro quanto fora de casa, lance mão de um bonito jogo de sofás e poltronas, que pode ser até algum mais antigo, mas que possa ser reformado. Não se esqueça que, para os ambientes externos, esses móveis devem ser revestidos de tecidos leves em tons claros.

Quando se trata da decoração dessa área, uma boa solução para dias quentes é dispor várias espreguiçadeiras, já que os convidados estarão sob uma cobertura de madeira ou aço. Um cesto com toalhas limpas é uma ideia simpática contra o calor.

O que mais nos encanta nas pérgolas são seus desenhos e formas originais, que atrai as pessoas ao fim de um dia de trabalho para relaxar e beber uma taça de vinho. Uma forma fácil de melhorar a aparência delas é aplicar verniz nas suas colunas e pilares.

Uma das vantagens de se ter uma pérgola é poder decorá-la como quiser. Pode-se colocar cortinas transparentes para minimizar a entrada do sol e, assim, deixar o espaço mais agradável para um cochilo. Outra coisa interessante é dispor almofadas coloridas lisas ou estampadas para dar ao ambiente um ar mais alegre e esteticamente mais bonito.

As pérgolas têm uma infinidade de formas e os exemplos que trazemos demonstram isso. Por exemplo, você pode fazer a cobertura com bambu, o que dá um toque diferente ao espaço. Também a mistura de materiais pode proporcionar um ambiente original.

Para quem deseja renovar o visual da pérgola, basta lançar mão da criatividade e da imaginação. Uma possibilidade é utilizar tecidos suaves e cheios de estilo na decoração dos móveis. Aqueles com design moderno são muito atuais e você pode optar por estampas tribais, florais ou vintage.

Uma pérgola pode fazer as vezes de terraço, como aquele que você sempre desejou. Pode-se colocar no espaço uma mesa de refeições bonita e com flores coloridas, onde possa desfrutar de bons momentos ao lado da família e dos amigos.

Que tal colocar uma pérgola junto à piscina? Dessa maneira, não será mais preciso entrar na casa quando se quer recostar-se ou secar-se.

O estilo da pérgola pode ser combinado com o estilo do jardim. Alguns preferem jardins mais zen e relaxantes. Outra opção é espalhar cadeiras dobráveis e almofadões pelo jardim para que se tenha lugares variados para o descanso.

Há muitas formas de embelezar a área da pérgola. Uma ideia elegante é colocar móveis de vime em cores escuras, que podem ser combinadas com almofadas e estofamentos em cores neutras, como branco, bege e creme. É uma combinação superchique que encantará a todos.

Para outras dicas sobre áreas de lazer, leia este artigo.