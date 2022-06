7 maneiras de ampliar a casa com pouco dinheiro

Às vezes, o que falta é privacidade no quintal ou terraço, não necessariamente mais espaço. O que se deseja é poder aproveitar mais este lugar sem estar sob os olhares de estranhos. Neste caso, a solução pode ser subir os muros com blocos de concreto e, assim, aumentar a privacidade e, consequentemente, promover o uso regular do espaço. Isso resolvido, nada mais impede que se crie uma área de estar no quintal ou no terraço.