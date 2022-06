Paredes de concreto: 13 ideas para casas modernas

Pode acontecer de você gostar do material, mas ter medo de usá-lo e deixar o ambiente muito frio. É verdade que o material é algo duro e, se não for acompanhado de uma proposta abrangente, com uma decoração apropriada, pode gerar ambientes pouco acolhedores. Mas também é verdade que, com móveis e itens adequados, mas acima de tudo, com uma iluminação bem pensada, a atmosfera criada vai ser quente e confortável. Neste caso, é melhor optar por iluminação e ponto de luzes indiretas e quentes.