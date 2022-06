Essa casa container em Belo Horizonte é o post mais incrível que você vai ver hoje!

Ao entrar na casa, nos deparamos com uma área singular com cores terrosas, muito mais espaçosa do que se esperaria levando em conta que se trata do interior de um contêiner .

O teto, o chão e as paredes estão cobertas de madeira, emprestando uma atmosfera calorosa ao espaço. Os painéis de madeira da parede traseira criam um padrão com relevo e uma textura interessante no design do interior. Esta parede também propicia ao espaço maior profundidade. O mobiliário contempla uma paleta cromática neutra que se harmoniza com as paredes, chão e teto.