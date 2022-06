10 móveis ecológicos revestidos com fibras naturais para todos os gostos

Os móveis revestidos com fibras naturais dão sempre um toque a mais na decoração de muitas casas. Além de belos, eles são confortáveis e, com certeza, se você tiver peças deste tipo em sua habitação, você não se cansa de olhar para elas. No entanto, se você ainda está em dúvida sobre adquirir um mobiliário revestido de fibras naturais, nós vamos ajudá-lo.

Neste livro de ideias, homify fez uma seleção de móveis que foram tecidos com estes tipos de fibras. Saiba que sua origem vegetal é ecológica, leve e aconchegante. Fibras como bambu e vime dão rigidez à estrutura do móvel, já as semirrígidas, como o sisal e a juta, criam o desenho de cada uma das peças de tecido que você vê nas lojas.

Venha explorar este artigo maravilhoso, onde você vai admirar dez modelos diferentes de mobiliário feitos de fibra natural.