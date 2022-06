Apê em São Paulo: pequeno, mas elegante e funcional

O quarto, apesar de seu tamanho reduzido, é muito funcional. Ele integra um closet confortável com múltiplos espaços de armazenamento. Em uma de suas portas foi colocado um espelho para ganhar profundidade.

Ao contrário do outro ambiente, as cores quentes são as protagonistas neste recinto. Há cores no chão, nos têxteis e nas paredes. Para dar uma certa personalidade a este espaço, os profissionais colocaram em uma das paredes um revestimento de papel com listras finas em tons de rosa e pastéis.