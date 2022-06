4 cozinhas antes e depois de uma renovação

Hoje em dia a cozinha é muito mais do que uma área de serviço onde prepara-se refeições diariamente. Muito mais do que equipamentos, as cozinhas modernas contam com mobiliário no qual mais pessoas podem acomodar-se e tornar o ambiente mais agradável desde as refeições principais até uma pausa para o café da tarde. Não é a toa que em algumas casas, chega até a ser como uma segunda sala de estar. Portanto, quanto mais conforto for considerado na hora de projetar este espaço do lar, mais convidativo o mesmo será. Tornando-se o lugar perfeito para todos, e não apenas para quem cozinha, levando em consideração aspectos modernos que incorporam ao mesmo tempo praticidade e conforto.

Neste artigo, veremos o antes e depois de 4 cozinhas que sofreram uma mudança radical de um desenho antiquado para um moderno e fantástico nas mãos de nossos arquitetos.