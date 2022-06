Uma cabana rústica de conto de fadas: confira todos os detalhes

Ao subir as escadas uma surpresa nos espera: conectada com a suíte máster, há uma pequena sala de estar. O pequeno sofá de dois lugares torna este ambiente moderno, enquanto a mesa em madeira bruta mantém o estilo rústico da casa mais uniforme. No forro, as luminárias de embutir iluminam o espaço por igual, conformando um espaço aconchegante e claro durante a noite, já que durante o dia as amplas janelas permitem a entrada de luz natural.

