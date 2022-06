Cozinhas brancas: ter ou não ter?

Neste projeto do escritório Enzo Sobocinski Arquitetura e Interiores, temos uma cozinha moderna e sofisticada que investe em balcões e mesas com acabamento em cinza, o que cria uma atmosfera elegante e repleta de sutileza. Aproveitando com inteligência os espaços, este projeto traz diversos elementos contrastantes, como as portas de vidro escuro e as cadeiras em estofado roxo. As janelas amplas permitem que o espaço seja iluminado com generosidade. Nesta cozinha planejada com cuidado e atenção, as paredes brancas funcionam como um complemento ao projeto de design, pois ampliam o espaço, permitindo que tudo seja visto como um conjunto único e integral, sensação essa reforçada pelas portas dos armários, com o mínimo de gavetas. O bom trabalho de iluminação, repleto de leds e luminárias, complementa esta peça tão interessante.