29 jardins que vão fazer a fachada de sua casa brilhar!

Design – Para obter um efeito estético marcante, o design do caminho até a porta de entrada é fundamental. Os mais apreciados são o linear e o ondulado.

Materiais – Há grande variedade de materiais para atender aos seus desejos estéticos e necessidades de segurança. Duas opções interessantes são as pedras clássicas e as placas de pedra, lisas ou porosas, em diferentes cores e tamanhos.

Iluminação – A fachada da casa deve ser iluminada de forma estratégica tanto por segurança quanto pela estética. Os pontos ideais são as laterais do caminho até a porta, a área da garagem, a entrada da casa e para destaque de plantas. Efeitos cênicos podem ser obtidos com iluminação no chão ou voltada para o alto.

Caminhos – O objetivo do caminho cimentado é evitar que se pise no jardim. O projeto das suas laterais pode privilegiar flores ou plantas baixas, pequenas e sem volume.

Decoração – Pedras coloridas ou em tons parecidos podem criar pequenos caminhos. Já os arbustos baixos evitam vegetação fechada na entrada. Outras ideias são pequenas fontes e lagos, muro de bambu, pergolado, estátuas e vasos de diversos tamanhos e materiais.