Como escolher quadros para a sala?

Quando for avaliar as cores do quadro e o restante do ambiente, o ideal é tentar criar um equilíbrio entre as obras através das suas cores, tamanho e estilo. Na sala de estar da imagem, observe que as cores quentes e fortes funcionam muito bem em contraste com cores neutras e claras, como branco, cinza e bege.

No geral, os quadros de cores quentes com molduras de cores quentes, e a mesma coisa com as cores frias e sóbrias. A moldura também deve seguir o estilo do quadro. Muitas vezes são em preto ou branco para não brigarem com as cores do quadro. Os mais clássicos pedem molduras mais trabalhadas, enquanto os modernos nem precisam desse elemento, no caso de serem telas pintadas por artistas.