Casa pequena com algo a esconder!

Nosso passeio termina neste ambiente ao ar livre que se completa com uma luxuosa piscina olímpica. O desenho da área externa é longo, estreito e emoldurado por uma parede de pedras rústicas a mostra. Os dias podem ser gastos com banho de sol seguido de mergulho ocasional na água cristalina da piscina. À noite, a área se ilumina para permitir uma festa na piscina com muita descontração e ótimas conversas!

Para outras casas com piscinas especiais como esta, confira:

9 Casas com piscinas para sonhar!