Casa Narigua: uma arquitetura desafiante!

Abrigando uma floresta de coníferas, as montanhas que do lado oeste se encontram, a região do El Jonuco provocam uma dança entre a construção e o entorno. Abundante em ciprestes e cedros se alçam como colunas cuja solução poderia ter sido sua destruição, mas os profissionais de P + 0 Arquitetura, respeitosos com a natureza projetam três volumes, com base em prismas em balanço e duas plantas sobrepostas que dão um passo para trás e para frente através do local para se ajustar ao ambiente e resolver o desafio dos desníveis do terreno. Desta forma evita perturbar o contexto e proporciona leveza a uma casa que, de outra forma, inclusive por seus materiais, seria pesada e densa.