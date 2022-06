Casinha chique e cheia de bom gosto vai roubar seu coração

Conectada à sala de jantar há uma cozinha aberta, com luminárias pendentes vermelhas em contraste com a pureza das paredes monocromáticas. Uma bancada no centro para as refeições com bancos casuais em couro, acabamentos bem trabalhados, e todo o conforto moderno esperado de uma cozinha contemporânea combinam com a rusticidade e vislumbre do exterior em tijolo tradicional, na dualidade temática do velho e do novo.

No fundo encontramos uma área de estar mais discreta e menor, com uma atmosfera mais íntima. Perfeito para conversas privadas, descanso e reflexão meditativa.